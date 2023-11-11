В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает NHK.
Ранее Кисида выразил серьезную обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое самолеты Китая и России осуществляют над акваторией Тихого океана и Японского моря. Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта.
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