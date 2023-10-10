В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию

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Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии предложила исключить депутата Мунэо Судзуки за его поездку в Россию без предварительного уведомления, сообщает NHK. Окончательное решение о наказании будет принято на заседании руководства партии во вторник. Глава партии официально уведомит Судзуки о решении.
Однако главной проблемой стали высказывания Судзуки, которые были восприняты как поддержка России в конфликте с Украиной. Депутат утверждает, что он призывает к перемирию, но также ссылается на факты, считая маловероятной победу Украины из-за получения военной помощи и финансовых средств из-за рубежа.
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