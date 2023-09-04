В ЮАР назвали ложью поставки оружия в Россию

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в ходе расследования доказательства загрузки боеприпасов и оружия на судно Lady R из России обнаружены не были. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети ранее обвинил в этом африканскую страну, пишет Reuters.
«Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвинял в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — подчеркнул Рамафоса.
По словам президента, российское судно доставляло оборудование, заказанное в 2018 году для южноафриканских оборонительных сил. Он добавил, что не может раскрывать полную информацию об оборудовании, чтобы не ставить важные операции под угрозу и не подвергать риску жизни военнослужащих.
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Диана Аванесян