В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Фото: сайт Кремля
Посол Макетука: ЮАР направила приглашение Путину на саммит БРИКС, он его принял
Посол Южной Африки в России Мзувукиле Макетука в интервью «Известиям» сообщил, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит стран БРИКС, который состоится в Южной Африке, и уже ответил на него согласием.
Посол уточнил, что приглашения были направлены всем лидерам стран, входящих в БРИКС, и они согласились присутствовать на встрече в Южной Африке в августе.
В заключение Мзувукиле Макетука подчеркнул, что на данный момент никаких изменений не предвидится, и организаторы активно готовятся к проведению саммита в Йоханнесбурге в указанный ранее срок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти ЮАР предложили участвовать России в саммите БРИКС в удаленном формате.
Посол уточнил, что приглашения были направлены всем лидерам стран, входящих в БРИКС, и они согласились присутствовать на встрече в Южной Африке в августе.
«Все остается без изменений», — добавил он.Кроме того, Макетука опроверг информацию о возможном переносе места проведения саммита в Китай.
В заключение Мзувукиле Макетука подчеркнул, что на данный момент никаких изменений не предвидится, и организаторы активно готовятся к проведению саммита в Йоханнесбурге в указанный ранее срок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти ЮАР предложили участвовать России в саммите БРИКС в удаленном формате.
Артем Кузьмин