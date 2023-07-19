В ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС

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Президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Россию представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в офисе президента Южно-Африканской Республики.
«Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в заявлении.
В сообщении уточняется, что по этому вопросу было принято совместное решение.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса обсуждал с Путиным проблему его визита на саммит БРИКС, пытаясь отговорить от личного приезда из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России.
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Элина Позднякова