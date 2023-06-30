В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в состав организации

Фото: iStock/rarrarorro
Участники ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию о возвращении США в состав организации на условиях, предложенных Вашингтоном
В соответчики с текстом решения, неуплата Штатами своих взносов расценено как обстоятельство, независящее от них. Ввиду крупных долговых обязательств Вашингтона, участники сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО решили приостановить действия некоторых положений регламента.
Читайте также:
Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов
США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины
США продадут Чехии истребители F-35
Анастасия Крестьянова