В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в состав организации

Участники ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию о возвращении США в состав организации на условиях, предложенных Вашингтоном





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Участники ЮНЕСКО проголосовали за резолюцию о возвращении США в состав организации, на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга. Большинством голосов резолюция была принята. Об этом пишет агентство ТАСС.В соответчики с текстом решения, неуплата Штатами своих взносов расценено как обстоятельство, независящее от них. Ввиду крупных долговых обязательств Вашингтона, участники сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО решили приостановить действия некоторых положений регламента.