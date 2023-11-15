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В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа

ЮНИСЕФ: в секторе Газа находятся около миллиона детей, многие пропали без вести
15 ноября 2023, 04:35
Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Около миллиона детей находятся в секторе Газа, и многие из них либо пропали без вести, либо оказались под обломками разрушенных зданий, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, передает РИА Новости.

«Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы... Многие из них пропали без вести и, вероятно, находятся под завалами разрушенных зданий и домов, что стало трагическим результатом применения взрывного оружия в жилых районах», — отметила Рассел в заявлении, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.
Она также подчеркнула, что более 4,6 тысяч детей погибли, а около девяти тысяч получили ранения в результате конфликта в секторе Газа.

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#будущее
#операции
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В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы
Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы
15 ноября 2023, 04:55

Экономист из США и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что бездумная политика Соединенных Штатов привела к военной катастрофе на Украине.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что страна уже столкнулась с военной катастрофой, отмечая, что Вооруженные силы Украины направляют пехоту в атаки без поддержки бронетехники и авиации.

Сакс подчеркнул, что на данный момент Украина сталкивается с критической ситуацией, что вызывает отчаяние у президента Владимира Зеленского. Профессор добавил, что Россия имеет превосходство в воздухе, ракетах и на земле, в то время как у США нет четкого подхода к завершению конфликта.

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#интервью
#нато
#зеленский
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Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине
15 ноября 2023, 04:36

Фото: iStock/dkfielding

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства, однако в нём не предусматривается дополнительная помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.
«За» законопроект проголосовали 336 конгрессменов, 209 из которых — демократы. «Против» проголосовали 95 человек — 93 республиканца и два демократа.

Документ должен быть одобрен сенатом до пятницы, 17 ноября.

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#сша
#человек
#законопроект
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Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ
15 ноября 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск спокойно. Об этом пишет РИА Новости.
Эйсмонт отметила, что Лукашенко предложил не принимать поспешных решений.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнёсся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

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#президент
#лукашенко
#белоруссия
#армения
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Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
AP: суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в выборах президента США
15 ноября 2023, 03:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Суд в штате Мичиган принял решение о том, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в предстоящих выборах на пост президента в 2024 году, несмотря на его вовлеченность в события штурма Капитолия в 2021 году. Эту информацию предоставило агентство Associated Press.
Согласно AP, имя Трампа останется в списках кандидатов на первичных выборах в штате. Судья отверг возражения о том, что участие Трампа в событиях Капитолия ограничит его право на переизбрание.

Ранее сообщалось, что популярность Трампа растет среди избирателей в США, и в некоторых важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду и Пенсильванию, он опередил действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки.

В 2020 году Трамп потерпел поражение в президентских выборах в пользу Джо Байдена. 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили штурм Капитолия в знак протеста.

На 4 марта 2024 года назначено судебное разбирательство в отношении Трампа по обвинению в попытке захвата Капитолия. Он также планирует участвовать в президентских выборах в ноябре 2024 года.

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#сша
#право
#байден
#трамп
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ЦАХАЛ заявил о военной операции в крупнейшем медцентре сектора Газа
Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «аш-Шифа»
15 ноября 2023, 03:34

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа, сообщается в военном Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы.

Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.

В сообщении также отмечается, что ЦАХАЛ оказывает поддержку «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживает постоянный диалог с руководством медицинского учреждения.

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#операция
#израиль
#человек
#больницы
#турция
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В США назвали невыгодным ослабление России
Кандидат в президенты Кеннеди-младший: США невыгодно ослаблении России
15 ноября 2023, 02:46

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Корнел Уэст и Марианна Уильямсон заявили, что для Вашингтона выгодно прекратить украинский конфликт. Об этом пишет Responsible Statecraft.
В ходе интервью журналисты спросили у политиков, стоит ли американскому лидеру вступать в мирные переговоры с целью прекращения вооружённого конфликта на Украине.

«Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление РФ входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — уверен Кеннеди-младший.

Марианна Уильямсон из Демократической партии, в свою очередь, назвала мирные переговоры необходимыми для Соединённых Штатов. Она добавила, что позволит избежать долгого конфликта, как, например, в Афганистане.

Независимый кандидат Корнел Уэст согласился с коллегами и призвал вынудить Украину заключить с Россией мирное соглашение.

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#россия
#журналисты
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#интервью
#всу
#рф
#переговоры
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У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции
Аналитик Кампбелл заявил о признаках деменции у главы ЕК фон дер Ляйен
15 ноября 2023, 02:43

Фото: eeas.europa.eu

Чешский аналитик Ян Кампбелл высказал предположение о возможной деменции у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В интервью Parlamentní listy он выразил сомнения по поводу мнения фон дер Ляйен о необходимости получения Евросоюзом компенсаций от России за конфликт на Украине.

Кампбелл отметил, что если председатель действительно убеждена в необходимости требования компенсаций от России, это может свидетельствовать о старческой деменции.

Аналитик добавил, что в поведении фон дер Ляйен он видит и другие признаки болезни: растерянность, беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве, а также поступки, напоминающие бред и галлюцинации.

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#интервью
#болезни
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Появился новый кандидат на пост генсека НАТО
Politico: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать новым генсеком НАТО
15 ноября 2023, 00:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность занять должность генерального секретаря НАТО, пишет Politico.
Информация о намерениях Каллас появилась на саммите POLITICO Defense, где она заявила о своем интересе к возможности занять высший пост в НАТО. На текущий момент генеральным секретарем альянса является Йенс Столтенберг, который планирует оставаться на своей должности до 1 октября следующего года и не собирается претендовать на новый срок.

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#нато
#евросоюз
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Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»
Кирби отказался комментировать данные о вине Киева в подрыве «Северных потоков»
14 ноября 2023, 23:47

Фото: iStock/trekandshoot

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался предсказать возможные действия США в случае подтверждения причастности Украины к инцидентам, связанным с трубопроводами «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не буду предвосхищать текущее расследование, касающееся происшествий с трубопроводами „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И, конечно, я не буду делать гипотетических предположений относительно возможных результатов этого расследования», - заявил Кирби.
Он подчеркнул, что основное внимание Белого дома направлено на обеспечение Украины всем необходимым, включая удовлетворение критически важных потребностей.

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