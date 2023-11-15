В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа

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Около миллиона детей находятся в секторе Газа, и многие из них либо пропали без вести, либо оказались под обломками разрушенных зданий, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, передает РИА Новости.
«Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы... Многие из них пропали без вести и, вероятно, находятся под завалами разрушенных зданий и домов, что стало трагическим результатом применения взрывного оружия в жилых районах», — отметила Рассел в заявлении, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.Она также подчеркнула, что более 4,6 тысяч детей погибли, а около девяти тысяч получили ранения в результате конфликта в секторе Газа.
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