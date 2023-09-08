В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми

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В селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщили на сайте пресс-службы регионального ГУМЧС.
По сообщению, вечером 7 сентября, служители пожарно-спасательной части № 25 получили информацию о пожаре, охватившем двухквартирный дом в указанном населенном пункте. На момент прибытия пожарных к месту происшествия, жители смогли вынуть из дома тела троих погибших: женщины и двух детей. В ходе тушения огня, пожарными было обнаружено тело мужчины.
К тушению пожара были привлечены добровольные пожарные, администрация села, и силы пожарно-спасательной части № 25. Общее количество участников операции составило 25 человек и пять единиц техники.
Инцидент был локализован в 23:56 и полностью ликвидирован в 0:32. В результате пожара была уничтожена веранда и повреждена квартира общей площадью 70 квадратных метров. Причина возгорания находится в стадии выяснения. Для проведения экспертизы из Читы на место происшествия был направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.
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К тушению пожара были привлечены добровольные пожарные, администрация села, и силы пожарно-спасательной части № 25. Общее количество участников операции составило 25 человек и пять единиц техники.
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Артем Кузьмин