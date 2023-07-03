В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя

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В селе Куанда Забайкальского края девять человек отравились мясом медведя. Среди пострадавших оказался один ребенок. Об этом сообщает РИА Новсти со ссылкой на правительство региона.
«Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса», - говорится в сообщении.
Люди почувствовали себя плохо после того, как отведали мясо медведя.
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Элина Позднякова