В Запорожской области обличили очередную ложь Киева

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС, в интервью «РИА Новости».
Ранее Галущенко заявил, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.
Ранее стало известно, что четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ. Четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.
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«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», - прокомментировал ситуацию Рогов.
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Евгения Парфентьева