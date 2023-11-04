Валенса заявил, что в Польше готовят теракты после выборов

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Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что, по его информации, в Польше после выборов готовят теракты.
«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть», - сообщил Лех Валенса в соцсети Facebook*.По его словам, он в ближайшее время подаст в правоохранительные органы заявление.
«Я надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих неудачников», - добавил Валенса.По итогам парламентских выборов правящая польская партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, а также «Третий путь"»- 65, «Левые»- 26. 18 мест досталось коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».
Ранее сообщалось, что власти Украины воспринимают вероятное лидерство «Гражданской коалиции» и других партий оппозиции «со сдержанным оптимизмом», выражая надежду на то, что по некоторым вопросам удастся снизить уровень напряжения между странами.
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Мария Фирсова