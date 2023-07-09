Валентина Матвиенко посетит Китай

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Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко будет возглавлять российскую делегацию во время поездки в Китай с 9 по 12 июля.
В Китае состоится очное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей, пишет Xinhua.
Визит состоится по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набиль Массрали сообщил, что Китай отложил поездку Борреля в Пекин. Об этом сообщает агентство Reuters.
Китайская сторона направила в ЕС информацию о том, что осуществить визит на следующей неделе не представляется возможным. Причины, по которым Пекин принял соответствующее решение, не называются. Дата, на которую перенесен визит, также не разглашена.
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Визит состоится по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Китайская сторона направила в ЕС информацию о том, что осуществить визит на следующей неделе не представляется возможным. Причины, по которым Пекин принял соответствующее решение, не называются. Дата, на которую перенесен визит, также не разглашена.
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Мария Фирсова