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Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне

13 июля 2023, 09:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и Китай во второй половине этого года планируют несколько важных контактов на высоком уровне.

Он отметил важность укрепления двусторонних отношений между странами и обратил внимание на многостороннее взаимодействие. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В рамках мероприятия по АСЕАН в Джакарте, Ван И также заявил, что на второе полугодие запанирован ряд важных переговоров на высоком уровне. Глава канцелярии подчеркнул, что необходимо продолжать реализацию целей по развитию отношений между КНР и Россией.

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#Россия
#Китай
#МИД РФ
#переговоры
#Лавров
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Посол Озеров: Россия, сотрудничая с Африкой, не требует отказаться от других отношений
13 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/iDymax

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них.
Он подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы. Об этом Озеров сообщил изданию РИА Новости.

По его словам, Москва не требует от стран, с которыми сотрудничает, отказываться от выстраивания отношений с другими государствами, как это делает западная сторона. Посол обратил внимание на то, что Россия исходит из принципов суверенитета и равенства, а также учитывает интересы партнеров. 

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#Африка
#Россия
#МИД РФ
#сотрудничество
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ООН предлагает продлить зерновую сделку минимум на два месяца
13 июля 2023, 09:02

Фото: iStock/Orientaly

Источник сообщил РИА Новости, что ООН хочет продлить «зерновую сделку» минимум на два месяца.
Собеседник агентства подтвердил информацию о том, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш в письме предложил президенту РФ Владимиру Путину пролонгировать действие соглашения. 

По словам источника, западные страны должны прийти к единому мнению относительно этого вопроса. Он также напомнил, что суть обращения генсека состояла в том, чтобы продлить срок действия зерновой сделки на два месяца.

Напомним, срок действия соглашения истекает 17 июля. 

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#зерновая сделка
#ООН
#Россия
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Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма
13 июля 2023, 08:05

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился.
По его словам, украинские формирования пытались зайти в Крым с запорожского направления, однако, противнику осуществить задуманное не удалось. Об этом глава региона сообщил изданию РИА Новости. 

Накануне, Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста. Он подчеркнул, что командование украинских военнослужащих не жалеет человеческого ресурса и места погибших занимают новые боевики. 
 
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#Сальдо
#ВСУ
#Крым
#наступление
#СВО
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Журналистка ван Денски: В кулуарах саммита НАТО были поражены упреками Зеленского
13 июля 2023, 07:30

Фото: сайт Кремля

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.

Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка. 

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#Зеленский
#саммит
#НАТО
#Украина
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Политолог Миршаймер: После победы ВС РФ Украина станет государством-обрубком
13 июля 2023, 06:41

Фото: iStock/Jakub Laichter

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина после победы в конфликте Российской Федерации лишится половины своих территорий. Об этом пишет South China Morning Post.
По мнению Миршаймера, после проигрыша Украины ей не будет места в НАТО и ЕС, так как страна не сможет выполнять условия для вхождения в указанные организации. Кроме того, у Украины не останется возможностей продолжать боевые действия, чтобы вернуть утерянные земли.

Эксперт добавил, что Украина потеряет множество территорий, которые по размеру сопоставимы с половиной сегодняшней страны. Миршаймер уверен, что Запад вскоре станет свидетелем победы России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Россия
#Запад
#Украина
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NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина — НАТО
13 июля 2023, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что может не явиться 13 июля на первый саммит Совета Украина — НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает The New York Times.
«Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина – НАТО. Он был возмущён тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что через день украинский лидер смягчил свои заявления.

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#Зеленский
#НАТО
#саммит
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Лавров: Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет
13 июля 2023, 02:43

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Москва не станет возвращаться к прежним отношениям с недружественными ей странами даже после окончания СВО. Об этом министр рассказал в интервью «Ленте.ру».
«Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений.<...> Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы», — сказал Сергей Лавров, уточнив, что имеет в виду «коллективный Запад».

При этом министр сделал акцент на сотрудничестве России с государствами и организациями глобального Востока и Юга, не присоединившимися к антироссийским санкциям: БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и других. В этих странах и блоках, по словам Лаврова, проживает до 85 процентов населения земного шара, которые «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия».

По мнению зампреда совета безопасности России Дмитрия Медведева, противостояние России и «коллективного Запада», выразившееся в вооруженном конфликте на Украине, приобрело глобальный, цивилизационный характер и будет очень долгим — на десятилетия.

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#Сергей Лавров
#Запад
#Россия
#дипломатия
#интервью
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Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины
13 июля 2023, 02:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что военные НАТО признали контрнаступление ВСУ трудной задачей для Украины. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, вдаваться в подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по данному вопросу он не может.

«Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — цитирует агентство слова Байдена.

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#Байден
#США
#Украина
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Во Франции считают, что Зеленский хочет увидеть Европу «в огне и крови»
13 июля 2023, 01:20

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Европа утонет в крови, если Украина станет членом НАТО. Об этом в своем Twitter написал французский политик, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньяню
«Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — написал политик.

Чтобы не допустить этого, Дюпон-Эньян призвал Париж заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий своей страны на членство в НАТО или на заморозку конфликта. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции после саммита альянса в Вильнюсе, подчеркнув, что эта позиция известна всем партнерам Киева.

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#Франция
#НАТО
#Владимир Зеленский
#Украина
#Николя Дюпон-Эньян
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