Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне

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Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и Китай во второй половине этого года планируют несколько важных контактов на высоком уровне.
В рамках мероприятия по АСЕАН в Джакарте, Ван И также заявил, что на второе полугодие запанирован ряд важных переговоров на высоком уровне. Глава канцелярии подчеркнул, что необходимо продолжать реализацию целей по развитию отношений между КНР и Россией.
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