Варшава возобновляет временный контроль на польско-словацкой границе

Фото: istockphoto/delray77
Польские власти решили ввести временный контроль на границе со Словакией. Причина этих мер — наплыв нелегальных мигрантов с балканского направления.
Как сообщил глава министерства внутренних дел республики Мариуш Каминьский на брифинге, контроль на границе будет введен с 4 октября и действовать будет десять дней. Впрочем, министр добавил, что существует большая вероятность того, что срок действия мер пограничного контроля будет продлен.
Каминьский рассказал, что количество мигрантов в Словакии за последний год выросло в десять раз. Многие из них стараются попасть в Германию и другие страны Евросоюза через Польшу. По словам главы МВД, только за последние две недели удалось выявить и задержать 551 нелегального мигранта. Варшава надеется, что проблема нелегальной миграции будет решаться странами ЕС комплексно.
Позже стало известно, что вслед за Польшей о введении пограничного контроля на границе со Словакией объявила Чехия.
Читайте также:
В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
МО Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом
Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов
Каминьский рассказал, что количество мигрантов в Словакии за последний год выросло в десять раз. Многие из них стараются попасть в Германию и другие страны Евросоюза через Польшу. По словам главы МВД, только за последние две недели удалось выявить и задержать 551 нелегального мигранта. Варшава надеется, что проблема нелегальной миграции будет решаться странами ЕС комплексно.
Читайте также:
В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
МО Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом
Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов
Александр Бойцов