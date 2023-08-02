«Варшаве придется заплатить за свою позицию», считают в Польше

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В Варшаве еще не осознают, что в будущем Польше придется заплатить за свою антироссийскую позицию, считают авторы статьи для Myśl Polska.
«Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Помимо этого, рано или поздно Польше придется заплатить за свою «агрессивно-ненавистническую позицию по отношению к России», считают в издании.
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