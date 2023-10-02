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«Вашингтон бросит Киев под поезд» — считают в Италии

Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать
02 октября 2023, 16:12
Фото: iStock/Стрингер

Фото: iStock/Стрингер

Западная помощью Украине медленно, но верно иссякает, об этом пишет итальянская журналистка Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg.
«Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», - прокомментировала ситуацию Краузе-Джексон.

Обозреватель напомнила, что из государственного бюджета Соединенных Штатов убрали пункт о финансировании Украины. Так американское правительство пытается «спастись», в преддверии выборов 2024 года, считает Краузе-Джексон.


Журналист отметила, что крайний визит Зеленского в американский Белый дом был гораздо менее теплым, чем предыдущий, и это заметили все союзники Киева в Европе.

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#европа
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Азербайджан раскрыл детали планов реинтеграции армян Карабаха
02 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/scaliger

Жителей Карабаха могут привлечь к работе специальных представительств.
ТАСС пишет, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов реинтеграции армян Карабаха.
 
«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», - сказано в заявлении администрации.
По планам, «управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана». Жителей могут привлечь к работе специальных представительств. На основе выборов сформируют муниципалитеты.
 
Армянскому населению Карабаха гарантируют право на сохранение и развитие культуры, вероисповедание и армянский язык.  

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек. По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.

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#армения
#нагорный карабах
#азербайджан
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США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева
Politico: США готовят сопротивление из «простых украинцев» при новых потерях
02 октября 2023, 16:33

Фото: iStock/ValleraTo

Соединенные Штаты Америки готовят сопротивление из «простых украинцев», на случай если Киев продолжит нести потери, об этом изданию Politico сообщил чиновник из Госдепа, пожелавший остаться анонимным.
«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», - прокомментировал ситуацию сотрудник Госдепа.

При этом, в чем именно заключается план американского правительства, чиновник не уточнил. 

При этом, ранее Politico писало, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков. Об этом сказано в расширенной версии документа «Всеобщей стратегии страны», которая попала в руки к журналистам.

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#россия
#план
#нато
#украина
#сша
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В США раскрыли заговор Госдепа против Украины
США хотят приватизировать украинские банки и внедрить Киеву протоколы НАТО
02 октября 2023, 16:23

Фото: iStock/JARAMA

Реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченный документ Госдепа.
«Конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

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#сша
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#евросоюз
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Politico: США хотят, чтобы Украина приняла стандарты НАТО
02 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

США считают, что Украина должна принято стандарты НАТО вне зависимости от того, что Киев еще далек от вступления в альянс. Такие данные приводит издание Politico, ссылаясь на документ «Комплексная стратегия страны», часть которого ранее была засекреченной.
«Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО», - говорится в статье.

Таким образом, Вашингтон считает, что украинское Минобороны должно организовать корпусы, состоящие из профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров, также как это происходит в НАТО. Также под стандарты НАТО должны подогнать формат и содержание украинских военнослужащих.

Издание также сообщает, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков. Согласно статье, конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО.

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#минобороны
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США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
Шатдаун в США: причины, последствия, как удалось избежать
02 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-служба Белого дома накануне запустила в социальной сети Х обратный отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Однако американский Сенат одобрил проект временного финансирования правительства, что отсрочило коллапс власти в ближайшие дни. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах шатдауна, его последствиях и о том, стоит ли Украине ожидать финансовую помощь от США в дальнейшем.

Шатдаун правительства США


Шатдаун представляет собой приостановку работы федерального правительства. Он наступает тогда, когда конгресс не успевает в отведенный срок согласовать бюджет страны на новый финансовый год.
В сообщении пресс-службы Белого дома, опубликованного в социальной сети Х говорилось, что такое явление может поставить под угрозу важную помощь в области снабжения «женщин и детей страны». Возможность наступления шатдауна прокомментировал президент США Джо Байден. Он заявил, что приостановка деятельности правительства неприемлема, а разногласия сеют некоторые представители конгресса.

За несколько часов до наступления шатдауна, действующий американский лидер утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. Он назвал предотвращение кризиса хорошей новостью и выразил надежду на то, что республиканцы поддержат предоставление помощи Киеву в дальнейшем.


Причины шатдауна в США


                                                                                                                 Фото:iStock/Sergey Dolgikh

Одной из причин, по которой члены конгресса США не смогли достичь договоренностей по бюджету страны на будущий год, стала финансовая помощь Украине, с предоставлением которой не согласны некоторые представители правительства. Прежде представители Республиканской и Демократической партии договорились о сокращении финансовой поддержки Украины. Несмотря на соглашение, в проект бюджета было внесено выделение Киеву 6 млрд долларов. Это стало причиной возникновения очередных разногласий, связанных с распределением бюджета страны.

Во время нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена, угроза шатдауна возникала неоднократно.
 
 

Последствия для Украины


Издание Newsweek оценило последствия приостановки деятельности правительства США для Украины. По мнению авторов статьи, это может стать для киевских властей катастрофой. Шатдаун затронет все сферы деятельности правительства США, а также не позволит властям поддерживать Украину и выделять ей средства на военные нужды.  

По информации Politico, Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью и помощь Украине прекратится не только финансовая, но и военная.  


Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США


                                                                                                                 Фото: сайт Кремля 

Американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней. Согласно документу, в этот период помощь Украине предоставляться не будет, сообщает пресс-служба Белого дома. Действовать закон о продлении финансирования правительства будет до 17 ноября.

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что несмотря на то, что финансовая помощь в документе о продлении финансирования американского правительства не предусмотрена, она может быть направлена, если будет принят отдельный соответствующий закон.

 


Как часто объявляли шатдаун в США?


Согласно статистике, опубликованной изданием The Washington Post, работа госструктур США приостанавливалась с 1982 года восемь раз. Периоды шатдауна в стране длились от трех дней до одного месяца. Авторы статьи пояснили, что впервые о возможности объявления шатдауна в США заявил генеральный прокурор США Бенджамин Сивилетти в 1980 году. Он был убежден, что правительственные учреждения не должны осуществлять свою деятельность, если для обеспечения их полноценной работы нет средств.


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#сша
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Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию
Политолог Мухин: еще ряд стран могут ввести запрет на въезд российских авто
02 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/djedzura

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин и политолог Юрий Светов прокомментировали запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии, передает RT.
«Это уже произошло, а присоединение к этому Болгарии было делом времени. Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — приводит слова Мухина RT.

Политолог Светов выразил недоумение по поводу этого запрета, так как у РФ отсутствует сухопутная граница с Болгарией. По мнению Светова, как только страны Евросоюза получают приказ из Брюсселя, они не пытаются вникнуть в его суть, но при этом сразу же выполняют. 

Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. 

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Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии

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Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии
Политологи Трухачев и Брутер: «Запад Фицо очень не любит»
02 октября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что значит для западных стран победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Об этом сообщает RT.
Трухачёв отметил, что Западу «важно единство рядов», по этой причине политик, который заявляет о том, что хочет прекратить вооружение Киева и настроен на диалог с РФ — ​воспринимается ​недружественно.

«Фицо пророссийским не является. Он просто не является антироссийским, не более того. Он не собирается выходить из ЕС, из НАТО. Я бы не говорил о том, что именно он станет премьер-министром. К сожалению, у Запада есть возможности этому помешать. Особенно активно в этом поучаствует соседняя Чехия», — цитирует политика RT.

Политолог Брутер добавил, ​что на Западе Фицо очень не любят, так как он может время от времени мешать западной политике.

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#словакия
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«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
02 октября 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что вскоре Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», - прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.

«Если он (Владимир Путин) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», - так Бербок ответила на вопрос, возможна ли ​обеспечить безопасность на ​Украине.

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#украина
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Песков высказался на счет отказа США финансировать Украину
Песков: отказ США финансировать Украину - временное явление
02 октября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Вашингтона финансировать Киев временным явлением. Он уверен, что США продолжат принимать участие в конфликте.
«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность», - так Песков прокомментировал проект бюджета США без помощи Украине.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

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