«Вашингтон бросит Киев под поезд» — считают в Италии

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Западная помощью Украине медленно, но верно иссякает, об этом пишет итальянская журналистка Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg.
«Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», - прокомментировала ситуацию Краузе-Джексон.
Обозреватель напомнила, что из государственного бюджета Соединенных Штатов убрали пункт о финансировании Украины. Так американское правительство пытается «спастись», в преддверии выборов 2024 года, считает Краузе-Джексон.
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Евгения Парфентьева