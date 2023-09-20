Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз

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Издание Politico сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной помощи США, если Вашингтон не урегулирует ситуацию с бюджетом.
Агентство приводит слова представителя Министерства обороны США Криса Шервуда, который заявил, что к концу текущего месяца власти США должны прийти к договоренностям относительно бюджета страны. В противном случае, они будут вынуждены отказаться от задач, которые не являются для страны первостепенными.
Он также отметил, что высока вероятность, что Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью, которая занимается производством оружия для Украины.
Представитель оборонного ведомства США добавил, что ситуация с госдолгом по-прежнему остается напряженной и накануне он достиг рекордного уровня.
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Он также отметил, что высока вероятность, что Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью, которая занимается производством оружия для Украины.
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Анастасия Крестьянова