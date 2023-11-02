Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ

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Власти США готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана на фоне поддержки Вашингтоном Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что кибератаки угрожают не только Вашингтону и Тель-Авиву, но и другим государствам, оказывающим поддержку израильскому правительству. Издание со ссылкой на заявления американских чиновников сообщает, что целью атак может быть повреждение критически важных систем, в том числе, водоснабжения и электроснабжения.
На данный момент власти США не обладают информацией, подтверждающей атаку Ирана на критически важные объекты инфраструктуры американского государства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана.
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На данный момент власти США не обладают информацией, подтверждающей атаку Ирана на критически важные объекты инфраструктуры американского государства.
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Екатерина Коршунова