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Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ

Politico: США готовятся к возможным кибератакам из Ирана из-за поддержки Израиля
02 ноября 2023, 10:29
Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Власти США готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана на фоне поддержки Вашингтоном Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что кибератаки угрожают не только Вашингтону и Тель-Авиву, но и другим государствам, оказывающим поддержку израильскому правительству. Издание со ссылкой на заявления американских чиновников сообщает, что целью атак может быть повреждение критически важных систем, в том числе, водоснабжения и электроснабжения.

На данный момент власти США не обладают информацией, подтверждающей атаку Ирана на критически важные объекты инфраструктуры американского государства.


Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана.

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Лидеры Франции и Узбекистана Макрон и Мирзиёев прогулялись по ночному Самарканду
02 ноября 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Сообщается, что Макрон и Мирзиёев посетили архитектурный ансамбль Регистан, который находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава французского государства ознакомился с историей и особенностями достопримечательности.

Отмечается, что главы государств сфотографировались и отправились в историко-этнографический парк «Вечный город». 

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

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#узбекистан
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В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров
Экс-морпех: Запад и националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров
02 ноября 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что западные государства и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ. Об этом Хо сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Хо, на Зеленского оказывают давление ультраправые, ультранационалисты, неонацисты, которые угрожают украинскому лидеру смертью, если тот предпримет любые шаги к мирному завершению конфликта. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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В Мали бронемашина миссии ООН взорвалась на мине
02 ноября 2023, 08:56

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине, сообщается о 8 пострадавших миротворцев.
Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в соцсети Х сообщила о случившемся.
 
«Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город в Мали). Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао», —сказано в сообщении.
Это уже третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента её отбытия 31 октября.
 
8 октября полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что город Анефис и его окрестности освобождены от террористических группировок.

Ранее сообщалось, что около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.
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#оон
#больница
#чп
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Экс-премьер Италии раскритиковал Мелони после ее разговора с российскими пранкерами
Бывший премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом
02 ноября 2023, 08:17

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонную беседу действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом он написал в Facebook*.

Он заявил, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности итальянского правительства можно так просто обойти.

Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным африканским чиновником, и обсудили с ней конфликт на Украине. Говоря о Незалежной, Мелони выразила мнение, что от конфликта чувствуется сильная усталость Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился экс-премьер.
Кроме того, в публикации Конте написал, что во время общения с пранкерами, Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». Бывший премьер объяснил, что она продолжает осуществлять поставки оружие Украину, чем способствует эскалации конфликта, хотя понимает, выйти из ситуации нужно с помощью переговоров. Он заявил, что прежде всего Мелони не набралась смелости, чтобы выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем диалога.

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#италия
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МИД Украины потребовал объяснений от Анкары из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции
Украина потребовала объяснений от Анкары из-за участия Ялты в форуме в Турции
02 ноября 2023, 07:41

Oleksii Liskonih

Украина потребовала от властей Турции объяснить участие делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти».
Об этом высказался официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook*.

Николенко утверждает, что Киев чрезвычайно серьезно отнесся к этой ситуации. Украинский МИД официально запросил объяснения у  турецкой стороны по поводу статуса визита российской администрации из Ялты. Дипломат заявил, что по его информации, на форуме обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Ранее сообщалось, что Российские военные с помощью систем ПВО отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью сбили 7 ракет, летевших в сторону Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сообщалось, что в Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ.

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#соцсети
#мид
#украина
#facebook
#дипломат
#киев
#крым
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В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС
Госдеп: США обеспечат участие РФ в саммите АТЭС, но лишь с учетом санкций
02 ноября 2023, 07:04

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, который пройдет в ноябре.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в Госдепартаменте Штатов.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — сообщили в Госдепе.
Источник издания указал, что участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законом и регулированием Америки, учитывая санкции. Также в ведомстве сообщили, что у Вашингтона нет актуальной информации, кто будет участником мероприятия со стороны РФ.

Ранее журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». Она считает, что это нужно для отсрочки поражения Украины, поэтому можно отправлять оружие сразу в Россию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#санкции
#мероприятия
#новости
#рф
#сша
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Илон Маск согласился с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией
02 ноября 2023, 06:47

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что Киев не сможет одержать победу в военном конфликте с Москвой. Он назвал верным анализ недавней статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в журнале Time, который сделал в соцсети X предприниматель Дэвид Сакс.
«Эта информация подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор идет еще дальше, описывая Зеленского как „оторванного от реальности“ за его неспособность признать реалии поля боя», — написал Сакс в своём посте, и Маск с сожалением согласился с ним, признав, что «этот анализ верный».

Ранее сам Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя ту же самую публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту. Маск призвал Зеленского подумать о жителях Украины, которых он лишает мирной жизни из-за своих иллюзий.

Кроме того, Маск заявил, что вооруженный конфликт, который Украина продолжает вести против России, не имеет никакого смысла. Вкупе с палестино-израильским конфликтом, мир будет приближаться с третьей мировой войне. Предприниматель считает, что отношения с Москвой необходимо урегулировать, чтобы избежать глобального кризиса.


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#россия
#украина
#владимир зеленский
#илон маск
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Сенатор Табервилль: Сейчас отличный момент для переговоров РФ и Украины
02 ноября 2023, 04:46

Фото: iStock/Diy13

Сейчас настал по-настоящему отличный момент для переговоров Москвы и Киева, поскольку причин продолжать российско-украинский конфликт больше нет. Такое мнение высказал в интервью на телеканале Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет», — заявил член сенатского комитета по делам вооружённых сил, добавив, что события на Украине очень дорого обходятся всем американским налогоплательщикам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире» без предварительных условий. Лукашенко призвал остановить войска, не стрелять, не перебрасывать резервы, а остановиться и сесть за стол переговоров. Он также обратил внимание на то, что с Украины сбегают люди и никто не хочет воевать.

Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса. При этом, российский лидер Владимир Путин заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, но Киев на законодательном уровне ввёл запрет ​на них.


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#сша
#россия
#украина
#конфликт
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WAM: ОАЭ примет тысячу палестинских детей, чтобы оказать им медицинскую помощь
02 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/Mahmoud_Ghazal

Президент Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, распорядился принять в стране 1000 палестинских детей из сектора Газа, чтобы оказать им требуемую медицинскую помощь. Об этом сообщило информационное агентство Арабских Эмиратов — WAM.
Свою инициативу шейх ранее обсудил с главой Международного Красного Креста — Мирьяной Сполярич.

Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.

Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.

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