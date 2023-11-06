Вашингтон планирует сделать Зеленского козлом отпущения

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Соединённые Штаты переложат неизбежное заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку сами стремятся всеми силами избежать позора на международной арене. Такое мнение в интервью французскому изданию Figaro высказал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
«Стратегия <...> будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — цитирует Мида издание.По мнению эксперта, Вашингтон уже допустил два стратегических просчёта: во-первых, само начало российской спецоперации на Украине, а во-вторых — провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), на которое в администрации Джо Байдена возлагались весьма большие надежды.
Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой. Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».
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