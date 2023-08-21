Вашингтон призвал всех американцев покинуть Белоруссию

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Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть Белоруссию. Об этом заявило американское посольство в республике.
В посольстве обратились к гражданам США и призвали их не посещать республику. Также, тем американцам, которые уже находятся на территории страны, было настоятельно рекомендовано ее покинуть. Сделать это возможно через те пропускные пункты, которые остались открытыми, посоветовали в посольстве.
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