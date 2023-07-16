Вашингтон считает вопрос о членстве Украины в НАТО решенным

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В США считают, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже окончательно решен. Об этом в интервью телекомпании АВС заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе прямо говорится о том, что будущее Украины в рядах альянса.
Правда, сразу после этих высказываний Салливан завел знакомые речи о том, что Украине, как и любой другой стране, желающей присоединиться к Североатлантическому альянсу, необходимо провести демократические преобразования, чтобы соответствовать стандартам, передает ТАСС. И этих реформ Киеву предстоит провести еще очень много.
По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.
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«Никаких переговоров и проверок. Это произойдет», — решительно подчеркнул политик.
По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.
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Александр Бойцов