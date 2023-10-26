NBC: Вашингтон сигнализирует Израилю о важности гуманитарной паузы в Газе

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Администрация Соединённых Штатов сигнализируют Тель-Авиву о важности введения гуманитарной паузы. Это позволит доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, и помочь жителям покинуть охваченный войной регион. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источник.
Там же говорится, что Израиль слышит призыв Вашингтона и открыт к введению паузы для переговоров об освобождении пленных.
Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».
Во встрече в Новом Каире участвовали главы государств, министры иностранных дел и дипломаты из нескольких десятков европейских, арабских и африканских стран. При этом представителей Израиля на саммите не было.
В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».
Во встрече в Новом Каире участвовали главы государств, министры иностранных дел и дипломаты из нескольких десятков европейских, арабских и африканских стран. При этом представителей Израиля на саммите не было.
В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев