Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По словам Блинкена, США призывают Баку к немедленному прекращению огня.
Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.
Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.
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Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.
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Екатерина Коршунова