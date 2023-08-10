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Вашингтон начнет говорить о мире на территории Украины после того, как российская армия начнет полномасштабное наступление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Также, Рогов не исключил скорую ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал его слишком токсичным для Запада. По его словам, конфликт на Украине выгоден США, потому что таким способом, власти пытаются ослабить Россию. Рассуждая о возможных мирных переговорах, Рогов заявил, что они могут состояться после того, как ВС РФ перейдут в полномасштабное наступление.
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Анастасия Крестьянова