Ватикан опроверг сообщения о российском финансировании

Фото: iStock/fabiomax
Ватиканский банк, именуемый Институтом религиозных дел (lor), заявил, что не финансируется Россией. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
Ватиканский банк, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что в его фонде нет российских денег, а также не совершаются инвестиции в рублях.
Читайте также:
Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте
Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
Политолог Блохин: Желание Ватикана быть наблюдателем в БРИКС вызвано намерением контролировать
Анастасия Чинкова