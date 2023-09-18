Вдова Пригожина сменила фамилию

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Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь Валентиновна сменила фамилию. Теперь в базах данных она значится под фамилией Кряжева. Об этом сообщает «Московский комсомолец»
При этом израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.
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Элина Позднякова