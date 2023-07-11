Великобритания намерена передать Украине наборы для разминирования

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МИД Великобритании планирует направить Украине наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансировать проект по разминированию территории страны.
«Цель — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами, для содействия силам чрезвычайного реагирования и помощи уязвимым слоям населения», — приводит RT текст соответствующего документа.
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