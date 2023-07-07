Великобритания не намерена поставлять Украине противорадиационные медикаменты

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«В 2022 году через международный координационный центр доноров правительство получило от Украины запрос на поставку йода в таблетках. 5,5 млн йодных таблеток пожертвовал ЕС. Сейчас мы не планируем поставлять Украине дополнительные противорадиационные медикаменты», — приводит RT текст ответа Хиппи на запрос члена палаты общин Люка Полларда.
До этого Джеймс Хиппи рассказывал, что подготовка летчиков ВСУ к управлению западной техникой в Великобритании стартует с августа. 20 украинских военнослужащих пройдут обучение.
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