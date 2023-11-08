Великобритания расширила список антироссийских санкций

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Великобритания дополнила 29 позициями список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.
Кроме того, под санкции попали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков и иные юридические и физические лица. Отмечается, что отныне им запрещён въезд на территорию Великобритании. В случае обнаружения лиц, попавших под ограничения, в стране, все их активы будут заморожены.
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