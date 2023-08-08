Великобритания расширила список санкций против РФ

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Британия ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД Соединенного Королевства.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают заморозку активов ряда белорусских компаний, в случае их обнаружения на территории Великобритании.
Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Королевства.
Прежде сообщалось, что ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России. По мнению членов ЕК, рестрикции позволят свести к минимуму обход санкций РФ.
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Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Королевства.
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Анастасия Крестьянова