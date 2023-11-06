Великобритания решила вывезти часть сотрудников посольства из Ливана

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МИД Соединенного Королевства дало рекомендацию британцам «воздержаться от любых поездок» в Ливан.
Ранее сообщалось, что американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена. Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.
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Мария Фирсова