Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера «Сбербанка»

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Бывший первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис был исключен из британского санкционного списка по России.
Рестрикции предусматривали арест активов и запрет на оказание услуг. По каким причинам ограничения были отменены не известно. В документе, опубликованном на сайте британского ведомства указано, что Хасис исключен из консолидированного списка.
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