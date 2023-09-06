Великобритания включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций

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Правительство Великобритании включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава МВД королевства Суэлла Браверман.
«Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность "Вагнера" служит лишь политическим целям Кремля. Они являются террористами», — отметила госпожа министр (цитата по «Коммерсанту»).По словам Браверман, деятельность частной военной компании на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».
Руководители министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии.
Прежде сообщалось, что президент Белоруссии рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в стране. По его словам, бойцы продолжать жить и работать на территории республики в том составе и в той численности, которые будут необходимы для подразделений и страны.
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