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Великобритания включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций

06 сентября 2023, 04:02
Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

Правительство Великобритании включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава МВД королевства Суэлла Браверман.
«Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность "Вагнера" служит лишь политическим целям Кремля. Они являются террористами», — отметила госпожа министр (цитата по «Коммерсанту»).

По словам Браверман, деятельность частной военной компании на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».


Проект соответствующего указа уже вскоре должен быть представлен британскому парламенту. После его принятия члены ЧВК «Вагнер» окажутся вне закона на всей территории Соединённого Королевства. Оказание поддержки «Вагнеру» и публичное одобрение деятельности группировки станут в Британии уголовными преступлениями, максимальное наказание за которые составит 14 лет тюремного заключения.

Руководители министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии.

Прежде сообщалось, что президент Белоруссии рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в стране. По его словам, бойцы продолжать жить и работать на территории республики в том составе и в той численности, которые будут необходимы для подразделений и страны.

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#мвд
#указ
#террористы
#великобритания
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Зампред Еврокомиссии Шефчович: Полный отказ от поставок российского газа — почти невыполнимая миссия для стран ЕС
06 сентября 2023, 04:26

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией» для стран Евросоюза. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
По словам замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ (СПГ).

«Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия»,— добавил Марош Шефчович.

При этом он отметил, что если Европейский союз продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, то страны ЕС смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ. 

«В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы <...> следим за тем, чтобы он не поступал из России»,— сказал Шефчович.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость. Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям.

При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.

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#евросоюз
#газ
#россия
#австрия
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Мятежники в Нигере не пускают европейских дипломатов к послу Франции
06 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Захватившие власть в Нигере мятежники не допускают дипломатических представителей Евросоюза и Испании к послу Франции в этой стране Сильвену Итте, сообщает телеканал Al Arabiya.
25 апреля, министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции Сильвану Итте с просьбой покинуть страну в течение 48 часов. В ответ на это французский МИД заявил официальный Париж принял их требования к сведению.

«Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера», — отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Позднее вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, мятежная хунта выдвинула такие же условия представителям США, Германии и Нигерии — Кэтлин Фитцгиббон, Оливье Шнакенбергу и Мохамеду Усману.

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.

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#дипломат
#нигер
#франция
#евросоюз
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LRT: Президент Литвы заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения
06 сентября 2023, 00:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью национальному радио и телевидению (LRT).
«Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, которой направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства», — сказал глава литовского государства.

Он отметил, что помогающие Киеву страны — демократические и поэтому «должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее президент Литвы сообщил украинскому коллеге о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки. Гитанас Науседа также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев уже в сентябре текущего года.

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#коррупция
#украина
#вооружение
#поставки
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Рамасвами: Зеленский обманул США и украинцев
Рамасвами: Зеленский жертвует доверием украинцев ради американских денег
06 сентября 2023, 00:03

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул США, желая пожертвовать доверием украинцев ради денег. Об этом пишет РИА Новости.
«Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как «демократии» с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США», — цитирует агентство слова Рамасвами.

Он раскритиковал Зеленского за готовность провести в стране выборы при финансировании со стороны США.

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AFP: Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Джулиана Ассанжа

#выборы
#сша
#пентагон
#украина
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AFP: Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Джулиана Ассанжа
05 сентября 2023, 23:31

Фото: iStock/Studio_Images

Cуд французской коммуны Кретей не разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение о предоставлении ему политического убежища в стране. Об этом во вторник сообщает агентство AFP со ссылкой на решение суда.
Суд указал, что закон требует, чтобы проситель убежища находился на территории Франции или другой страны Евросоюза, и то, что Ассанж находится в британской тюрьме, не позволяет сделать для него исключение.

 Ассоциация Robin des Lois, представители которой и просили разрешить Ассанжу просить убежища во Франции, уже заявила, что не собирается обжаловать решение суда. Однако её представители призвали бывшего адвоката Джулиана Ассанжа, а ныне министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, вплотную заняться делом его экс-подзащитного.

Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам журналист, предавший гласности действия американских военных и спецслужб, остаётся под стражей. В случае признания Ассанжа виновным ему грозит 175 лет тюремного заключения.

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#франция
#суд
#великобритания
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Пентагон: США проведут новый пуск МБР Minuteman III
05 сентября 2023, 22:53

Фото: iStock/Phototreat

США проведут тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск планируется провести в среду утром, 6 сентября, он будет носить штатный характер, пишет РИА Новости.
Отмечается, что испытательный пуск нацелен на демонстрацию готовности ядерных сил Соединенных Штатов и национальных сил ядерного сдерживания. Пуск Minuteman III будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг (Калифорния).

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили РФ о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.

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#сша
#рф
#испытания
#ракета
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На Украине считают, что выборы могут дестабилизировать ситуацию в стране
Секретарь СНБО: выборы президента могут дестабилизировать ситуацию на Украине
05 сентября 2023, 22:26

Фото: iStock/bizoo_n

Проведение президентских и парламентских выборов на Украине, на которых настраивают западные союзники, могут дестабилизировать ситуацию в стране, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.
«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - прокомментировал ситуацию Данилов.

По его мнению, на политическую арену могут выйти пророссийски настроенные кандидаты, и расшатать и без того нестабильную ситуацию в стране.

Ранее Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. Так секретарь СНБО подвел к тому, что Украине просто необходимо вступить в НАТО. По его мнению, присутствие Киева в альянсе усилит его.

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#выборы
#украина
#владимир зеленский
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Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
05 сентября 2023, 22:05

Фото: iStock/alzay

Глава Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сообщается в обнародованном документе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.

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#владимир зеленский
#днр
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#увольнение
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США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Госдеп: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в РФ
05 сентября 2023, 21:47

Фото: iStock/DedMityay

США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении )», - прокомментировал ситуацию Салливан. 

Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

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