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Британия включила в санкционный список детский центр «Артек»
Великобритания ввела санкции против международного детского центра «Артек», который расположен в Крыму. Об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.
В документе утверждается, что международный детский центр «Артек» — заинтересованное лицо, в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Отмечается, что «Артек» участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимости.
Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».
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В документе утверждается, что международный детский центр «Артек» — заинтересованное лицо, в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Отмечается, что «Артек» участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимости.
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Екатерина Коршунова