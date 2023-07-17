Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи

Фото: сайт Кремля
Британия внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.
В документе отмечается, что Кумпилов — «заинтересованное лицо в соответствии с положением 2019 года о санкциях против РФ».
Причина внесения главы Адыгеи в санкционный список также заключается в том, что Кумпилов участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимость страны.
Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».
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Причина внесения главы Адыгеи в санкционный список также заключается в том, что Кумпилов участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимость страны.
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Екатерина Коршунова