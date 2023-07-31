Великобритания ввела санкции против судебных лиц, приговоривших Кара-Мурзу* к заключению

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Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает правительство страны.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.
Также уточняется, что Кара-Мурза* является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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Анастасия Чинкова