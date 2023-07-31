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Великобритания ввела санкции против судебных лиц, приговоривших Кара-Мурзу* к заключению

31 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/syahrir maulana

Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает правительство страны.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.

Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.


Также уточняется, что Кара-Мурза* является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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#санкции
#великобритания
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#тюрьма
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Зеленскому все еще не хватает западной помощи
Зеленский заявил, что в условиях СВО, Украине не хватает западной помощи
31 июля 2023, 19:05

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи, в условиях специальной военной операции, в интервью бразильскому изданию O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - пожаловался Зеленский.

При этом, Вашингтон передаст Киеву грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи. Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.

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#владимир зеленский
#сша
#помощь
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Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Бразилии
31 июля 2023, 18:56

Фото: iStock/blinow61

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей заинтересованности во встрече со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ради чего он готов отправиться в Бразилию. Об этом Зеленский сообщил в интервью газете O Globo.
«Я очень хотел бы с ним встретиться. Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это неправильно», - заявил Зеленский.

В оправдание своего бразильского коллеги Зеленский заявил, что Лула да Силва не мог приехать на Украину из-за боевых действий. Таким образом, украинский лидер заявил, что сам лично готов отправиться в Бразилию для встречи с президентом Бразилии.
 
При этом бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По его мнению, мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.

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#сми
#лидер
#мир
#зеленский
#переговоры
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Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России
31 июля 2023, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без присутствия России. Об этом РИА Новости сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Он уточнил, что искать решение должны обе страны-участницы конфликта. Если Россия и Украина совместно созовут другие страны, то только в этом случае Мексика приедет и примет участие в переговорах.

Также Лопес Обрадор добавил, что эта война выгодна только военной промышленности. В остальном она негативно влияет и на политику, и на экономику, и, к тому же, стоит множества человеческих жизней.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует организовать переговоры о конфликте на Украине. Приглашены 30 стран, среди которых нет России, которая является непосредственным участником событий.

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#украина
#россия
#конфликт
#переговоры
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Депутат Чепа прокомментировал совместные учения Индии и США
31 июля 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что совместные учения Индии и США не отразятся негативно на отношениях Нью-Дели с Москвой.
«Это суверенное право каждой страны. Мы не вмешиваемся в это. Подобные учения не означают, что сильно поменяются отношения России и Индии. Индия имеет право сама проводить учения своих войск, тем более на Аляске. Если на Аляске, значит, явно Индия проверяет свои войска в районе американских земель», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чепа.

Известно, что совместные учения Индии и США будут проходить с 25 сентября по 8 октября.

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#политика
#индия
#сша
#учения
#армия
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Украинское зерно будет экспортироваться через порты Хорватии
31 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/elena_larina

Хорватия откроет доступ в свои порты для украинских судов, экспортирующих зерно. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Уточняется, что использоваться будут хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.

Министр добавил, что Киев будет работать над созданием эффективных маршрутов, чтобы в полной мере воспользоваться предоставленной возможностью.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы в размере 30-40 долларов на перевозку зерна.

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#зерно
#украина
#хорватия
#экспорт
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Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
NYT: США приглашены на переговоры по Украине, инициированные Саудовской Аравией
31 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Diy13

Королевство Саудовская Аравия пригласила на переговоры по Украине Соединенные Штаты Америки, сообщает The New York Times.
«Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия», - прокомментировали ситуацию в издании.  

При этом, кто из дипломатов будет представлять свои страны – пока неизвестно.  

Переговоры должны состояться в конце недели. 

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС.

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#сша
#украина
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Служба безопасности Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России
31 июля 2023, 16:54

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что денонсировала договор о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ и уведомила об этом российскую сторону.
На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в МИД Молдавии заявили о принятии решения о сокращении числа российских дипломатов. Это стало результатом «расследования» журналистов портала Insider, которые пересчитали антенны и спутниковые тарелки на крыше российского посольства и определили, что их больше чем, например, на здании посольства России в Бельгии. Из этого был сделан «очевидный» вывод о шпионской деятельности Российской Федерации в Молдавии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является прямым продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве. Молдавские власти сознательно разрушают отношения с Россией, рубят все концы, хотя такое поведение не пользуется поддержкой населения.

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#соглашения
#фсб
#мид
#дмитрий песков
#отношения
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Президент Эритреи Афеворки: Каждой стране надо проводить собственную монетарную политику
31 июля 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/ipopba

Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил о необходимости странам Европы, Азии и Африки проводить свою собственную индивидуальную монетарную политику во избежание санкционного давления.
«Если глобальная архитектура денежной системы будет находиться под контролем этих гегемонистских сил, то они, несомненно, превратят её в инструмент для введения санкций и там, и тут. Надо от этого уйти», — пояснил в беседе с RT Афеворки.

А президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.

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#экономика
#политика
#африка
#россия
#мир
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Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото
31 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/HT Ganzo

Новые власти Нигера перестали экспортировать уран и золото во Францию. Об этом сообщает BBC.
Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.

Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.

Ранее сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

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#африка
#франция
#экспорт
#поставки
#золото
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