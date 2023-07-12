Великобритания выделит Украине $65 млн. на ремонт поврежденной техники

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Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, а также выделит $65 млн на ремонт поврежденной в боях техники. Об этом заявили 12 июля в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
Кроме того, «международные партнеры» Великобритании (прежде всего по G7 и Североатлантическому альянсу) предоставят Украине больше средств обороны, а также усилят обмен разведданными и подготовку личного состава. А в самом Соединенном Королевстве под эгидой НАТО будет учрежден Центр реабилитации военнослужащих ВСУ.
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