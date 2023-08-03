Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро подал официальную заявку о вступлении страны в объединение БРИКС. Как рассказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время интервью телеканалу Venezolana de Televisión, министерство иностранных дел страны уже отправило соответствующий запрос.
«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — подчеркнула Дельси Родригес.Вице-президент Венесуэлы выразила уверенность, что ее страна будет совместно с БРИКС строить «новый многополярный мир».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.
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