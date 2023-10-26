Венгрия будет блокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине

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Венгрия будет блокировать выделение новых средств Евросоюза на помощь Украине, пока не услышит резонного обоснования для этого, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто «давайте дадим больше денег». Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем», - прокомментировал ситуацию Орбан.
По словам Орбана, Еврокомиссия заявила о намерении дополнительного сбора средств со стран ЕС для помощи Украине и приёма в европейские государства мигрантов.
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Евгения Парфентьева