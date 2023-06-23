Венгрия и Польша выступили с инициативой расширения зерновой сделки для Украины

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В заявлении, опубликованном на сайте венгерского Минсельхоза, отмечается, что Варшава решила поддержать инициативу Будапешта. В связи с этим Надь попросил Телуса «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».
Напомним, в конце мая турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка продляется еще на два месяца. Президент Турции поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах по зерновой сделке.
Однако затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет перспектив продления зерновой сделки, поскольку договоренности по ней в той части, которая касается России, до сих пор не выполнена.