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Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

01 декабря 2023, 10:10
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет ветировать вступление Украины в Евросоюз, по причине того, что правила ЕС не предполагают возможности вето по таким вопросам. Об этом премьер-министр сообщил во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в Европейский союз на повестку саммита в декабре. По мнению премьер-министра, по данному вопросу не будет согласия среди государств, что заранее ясно.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву. По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены.


Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.

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Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС освободит заложников
01 декабря 2023, 10:14

Фото: iStock/graphixchon

Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС согласится освободить заложников, об этом сообщили в СМИ.
Гуманитарная пауза между палестинским движением ХАМАС и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершилось в 07:00 (08:00 по московскому времени) 1 декабря.

Ранее газета The Times of Israel, со ссылкой на израильские власти, сообщила, что ХАМАС не выполнил своб часть соглашения по заложникам. По словам Израиля, представители палестинского движения обещали отпустить из плена всех женщин, однако, этого не произошло. К тому же, в Израиле заявили, что ХАМАС первым выпустил по ним ракеты. 

При этом, стало известно, что спецслужбы Израиля раздобыли план ХАМАС, по которому боевики напали на страну 7 октября, ещё год назад. Однако, серьезно к палестинскому плану в Израиле не отнеслись, посчитав его слишком сложным для выполнения.

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#заложники
#сектор газа
#палестина
#хамас
#израиль
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WSJ: Израиль разработает план ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру
01 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху поручил спецслужбам разработать планы по уничтожению высших руководителей палестинского радикального движения ХАМАС за пределами сектора Газа, в том числе в Турции, Катаре и других странах.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. Нитаньяху рассказал на прошлой неделе, что отдал распоряжение службе внешней разведки «Моссад» действовать против лидеров ХАМАС по всему миру. Операции по их выслеживанию и ликвидации в Турции, Катаре, Ливане и других странах, где они проживают, начнутся уже после завершения боевых действий в секторе Газа, чтобы не осложнять дипломатические усилия по освобождению заложников.

В публикации указывается, что израильтяне готовятся к многолетней кампании по поиску и уничтожению лидеров боевиков, ответственных за вторжение в Израиль 7 октября, массовые убийства и захват заложников.

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#израиль
#операции
#хамас
#сектор газа
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NYT: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до атаки
01 декабря 2023, 09:35

Фото: iStock/e-crow

Израильские спецслужбы знали о плане нападения ХАМАС за год до совершённой 7 октября атаки, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на попавшие к журналистам в руки документы.
Как сообщили в NYT, за год до 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, властям было известно о готовящемся нападении. Разведка Израиля раздобыла точный план нападения, однако, не отнеслась к нему серьёзно, посчитав его слишком сложным для выполнения. 

Отмечается, что оказавшийся у Израиля документ состоял примерно из 40 страниц. В нём не была указана дата, зато был описан план, по которому ХАМАС планировал напасть. В NYT подчеркнули, что палестинские боевики следовали обозначенному плану с поразительной точностью.

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#план
#разведка
#израиль
#хамас
#нападение
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Захарова ответила Бербок на ее претензии в адрес Сергея Лаврова
01 декабря 2023, 09:03

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала недовольство в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявив, что тот появляется в зале только тогда, когда выступает сам, а не для того, чтобы слушать других. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Бербок, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн.
Российский дипломат также обратила внимание немецкого министра на то, что делегации России отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Захарова выразила недоумение по поводу того, что год назад Бербок не волновало отсутствие Сергея Лаврова в зале из-за того, что председательствовавшее в ОБСЕ польское представительство вообще не направило приглашения России.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — отметила представитель МИД России.

Сергей Лавров ночью 30 ноября прибыл в  Северную Македонию, где проходит встреча глав МИД ОБСЕ. При этом делегации Польши, Украины и прибалтийских стран отказались от участия в мероприятии из-за присутствия российского министра.

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#страны
#встреча
#дипломат
#захарова
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Завершилось перемирие между ХАМАС и Израилем
01 декабря 2023, 08:57

Фото: iStock/Racide

Перемирие между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС завершилось в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Спустя полтора месяца боевых действий, конфликтующие стороны объявили о старте гуманитарной паузы. В рамках соглашения Израиль и ХАМАС договорились обменяться заложниками, также в сектор Газа отправили гуманитарную помощь, топливо и медикаменты.

Перемирие стартовало в прошлую пятницу 24 ноября и должно было завершиться четыре дня спустя, однако, стороны конфликта приняли решение о продлении режима прекращения огня сперва на два дня, а затем ещё на один день.

1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени) перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось. ЦАХАЛ объявил о возобновлении боевых действий.

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#израиль
#армия
#соглашения
#сектор газа
#палестина
#хамас
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Politico: Байден использует Трасс как «секретное оружие» в вопросе помощи Киеву
01 декабря 2023, 08:26

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Приезд в США экс-премьера Великобритании Лиз Трасс может помочь Джо Байдену убедить скептически настроенных республиканцев поддержать Украину. Она может стать «секретное оружием» американского президента в решении этого вопроса.
Такое мнение высказали обозреватели издания Politico Элени Куреа и Эстер Уеббер. Трасс прибыла в Вашингтон в качестве представителя Консервативных друзей Украины (CFU) и может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.

Авторы публикации пишут, что бывший британский премьер поможет перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли». Также отмечается, что высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика.

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#мнение
#сша
#украина
#поддержка
#киев
#джозеф байден
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В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС
01 декабря 2023, 08:14

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС должно было завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). О старте режима прекращения огня было объявлено в прошлую пятницу 24 ноября. Перемирие должно было продлиться четыре дня.

Позже в МИД Катара сообщили, что гуманитарная пауза между конфликтующими сторонами будет продлена до 30 ноября, а затем до 1 октября. 

В рамках перемирия Израиль и ХАМАС обменялись заключёнными и пленными, в сектор Газа поступила гуманитарная помощь и топливо.

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#израиль
#гуманитарная сектор газа
#палестина
#хамас
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FP: Изъятие Западом российских активов усложнит борьбу с терроризмом
01 декабря 2023, 07:58

Фото: istockphoto/ipopba

Если российские замороженные российские активы будут использоваться в качестве рычага давления, это приведет к возникновению альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, что снизит возможности западных спецслужб.
Об этом в своей статье для издания The Foreign Policy заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис. Специалист предупредила, что финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия еще более сложной. Также, по ее словам, функционирование альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США делают санкции менее эффективными.

Также Демараис указала, что действия Вашингтона и союзников по отношению к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Конфискация российских средств позволит считать, что Запад готов нарушать те самые правила, на исполнении которых так любит настаивать.

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#сша
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#россия
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«Столкнутся с выбором»: В США признали, что им придётся пойти на соглашение с РФ
MR: США придётся подписывать соглашение с Россией из-за её успехов
01 декабря 2023, 07:38

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединённым Штатам придётся пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на полях спецоперации вдруг не изменится в пользу Киева, об этом пишет директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Russia Matters.
«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - прокомментировал ситуацию Ливен.

По его словам, уже в начале 2024 года американские элиты начнут осознавать, что единственным спасением станет подписание мира с Россией. При этом, эксперт отметил, что перемены в общественном настроении уже можно заметить, посмотрев на огромное количество западных статей, в которых говорится о полном провале контрнаступления ВСУ.

Он также отметил, что в США фокус начал смещаться с желания борьбы с Россией, на более масштабную борьбу с Китаем.

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