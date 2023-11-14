Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрил выделение €500 млн из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву, так как не получил от украинского НАПК гарантий невключения венгерских фирм в список «международных спонсоров войны». Об этом пишет РИА Новости.
Министр добавил, пока украинское НАПК не предоставит гарантий, что ситуация с включением банка ОТР или любого другого предприятия Венгрии в список международных спонсоров войны по надуманным поводам не повторится, Будапешт не одобрит выделение средств Киеву.
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