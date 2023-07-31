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Венгрия не одобрила вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не согласовал вступление Швеции в НАТО из-за бойкота партий
31 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/rarrarorro

Парламент Венгрии на заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО из-за бойкота партий. Об этом пишет агенство ТАСС.

Встреча была бойкотирована правящей партией. Также отмечается, что на заседании не было кворума.

Для того, чтобы утвердить повестку, в рамках которой должен был обсуждаться вопрос вступления Швеции в НАТО, необходимо было определенное число голосов, набрать которые, не получилось. На заседании члены партий оппозиции обсудили международную ситуацию и внутренние вопросы страны.

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#польша
#венгрия
#нато
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Президент Эритреи Афеворки: Каждой стране надо проводить собственную монетарную политику
31 июля 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/ipopba

Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил о необходимости странам Европы, Азии и Африки проводить свою собственную индивидуальную монетарную политику во избежание санкционного давления.
«Если глобальная архитектура денежной системы будет находиться под контролем этих гегемонистских сил, то они, несомненно, превратят её в инструмент для введения санкций и там, и тут. Надо от этого уйти», — пояснил в беседе с RT Афеворки.

А президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.

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#экономика
#политика
#африка
#россия
#мир
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Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото
31 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/HT Ganzo

Новые власти Нигера перестали экспортировать уран и золото во Францию. Об этом сообщает BBC.
Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.

Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.

Ранее сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

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#африка
#франция
#экспорт
#поставки
#золото
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На Украине предрекли начало революции
Олег Соскин: Действия Владимира Зеленского создают все условия для революции
31 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране, завил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

По его словам, количество политических заключенных сейчас является самым большим в Европе.

Ранее Соскин заявил, что Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем, таких, как импичмент, который грозит американскому лидеру в связи с коррупционным скандалом.

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#владимир зеленский
#украина
#военком
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Глава Буркина-Фасо Траоре заявил о больших надеждах на РФ в сфере энергетики
31 июля 2023, 14:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.
«Если говорить о сфере энергетики, мы возлагаем большие надежды на Россию, так как в этой области она является экспертом по данному типу энергии, а энергетическая независимость может принести большую пользу для нас, так как развитие промышленности должно начинаться именно с энергетики», — сказал в беседе с RT Траоре.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества с Россией глава Буркина-Фасо назвал безопасность.

А президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о развивающимся направлении туризма между нашими странами, а также призвал российских туристов обязательно посетить это государство.

«Бурунди — удивительная страна. Туристы из России обязательно должны посетить ее. Честно говоря, я никогда не видел недовольных гостей в нашей стране», — приводят argumenti.ru слова Ндайишимийе.

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#политика
#африка
#энергетика
#туризм
#россия
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Львовский суд признал виновным юношу, исполнявшего песню Цоя на русском языке
31 июля 2023, 14:10

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Львовский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши, который на улице пел песню Виктора Цоя на русском языке. Его признали виновным в мелком хулиганстве и вынесли предупреждение.
Преследование парня начала депутат Рады от партии «Голос» Наталья Пипа. Она увидела его на улице и сделала замечание, указав, что на Украине не следует петь песни на русском языке. В ответ юноша послал нардепа по известному адресу и вообще возражал ей в выражениях, далеких от парламентских. Тогда Пипа стала снимать происходящее на телефон, а затем вызвала полицию.

В результате музыканта признали виновным в нарушении статьи 173 административного кодекса. Формально — за мат в общественном месте. На самом деле причина кроется в публичном использовании русского языка. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.

В последнее время украинские власти делают все возможное для ущемления русского языка и русскоязычного населения. В Киеве запрещено исполнять русские песни и устраивать концерты на русском языке. Украина пытается запретить, признать несуществующим целый пласт российской культуры, включая литературное наследие.

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#суд
#украина
#мат
#депутат
#песня
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В Кремле пообещали следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии
Песков: Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по Украине
31 июля 2023, 14:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине.
Он также отметил, что Москва положительно относится к любым попыткам мирного урегулирования украинского кризиса. 

По словам Пескова, Кремль будет наблюдать за ходом переговорного процесса, так как намерен понять, какие цели преследуют организаторы встречи. 

Ранее сообщалось, что Иран поддержал мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. ​Переговоры пройдут ​в Саудовской Аравии в начале августа. 

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#кремль
#иран
#песков
#переговоры
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Минобороны получило партию обновленных МиГ-31
ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31
31 июля 2023, 13:44

Фото: iStock/aapsky

Авиационный завод «Сокол» Объединённой авиастроительной корпорации передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В ОАК пояснили, что истребители были изготовлены в рамках гособоронзаказа.

Улучшенные боевые самолеты наделены новыми возможностями, что значительно повышает их эффективность. Сообщается, что завод продолжит проводить работы по изготовлению усовершенствованных моделей. Истребители уже отправлены на военные аэродромы, отметили в корпорации. 

Ранее, Михаил Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения. 
 
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#самолёты
#военные
#завод
#истребители
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Выборы в США могут повлиять на завершение конфликта между Россией и Украиной
31 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/sb2010

Киевские власти могут остаться без поддержки Вашингтона из-за выборов в США в 2024 году. Об этом сообщает обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
Он также добавил, что выборы в США обернутся против Украины. Чтобы вновь стать президентом, Байдену необходимо завершение российско-украинского конфликта, иначе он теряет голоса избирателей.

Кемп спрогнозировал дальнейшие действия Вашингтона. Американские власти будут всеми способами призывать украинских коллег пойти на решение проблемы путём мирных переговоров.

Однако в данный момент Украина отказывается от них, хотя Россия неоднократно заявляла о своей готовности мирно завершить конфликт.

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#сша
#украина
#россия
#выборы
#конфликт
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В Кремле оценили уровень террористической угрозы в Москве
Песков: Уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется
31 июля 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити». Он заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.
Спикер Кремля отметил, что положение у Киева весьма сложное. Песков назвал атаки БПЛА на Москву актами отчаяния, с которыми Москва будет бороться и подчеркнул, что они подтверждают сущность преступного киевского режима, который наносит удары по гражданским объектам.
 
Пресс-секретарь также оценил наступление Украины и заявил, что ВСУ не имеют успехов, а техника НАТО и западное вооружение бесцельно используются и уничтожаются российскими военнослужащими. Он также добавил, что в столице не будут повышать уровень террористической угрозы.

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#москва
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