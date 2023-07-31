Венгрия не одобрила вступление Швеции в НАТО

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Парламент Венгрии на заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО из-за бойкота партий. Об этом пишет агенство ТАСС.
Для того, чтобы утвердить повестку, в рамках которой должен был обсуждаться вопрос вступления Швеции в НАТО, необходимо было определенное число голосов, набрать которые, не получилось. На заседании члены партий оппозиции обсудили международную ситуацию и внутренние вопросы страны.
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