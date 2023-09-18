Венгрия не планирует вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО

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Венгрия не собирается вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство сельского хозяйства.
«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Венгрия до последнего пыталась прийти к общеевропейскому решению по импорту украинского зерна, однако Еврокомиссия проигнорировала интересы пограничных стран-членов Евросоюза, приняв решение не продлевать запрет на импорт сельхозпродукции без предварительных консультаций с пострадавшими странами.
Напомним, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.
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Элина Позднякова