Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

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Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен подтвердил, что Венгрия не будет проводить проверки относительно военнообязанности украинских беженцев и не намерена передавать информацию о них Украине.
«Мы не проводим никакие проверки в отношении украинских беженцев, чтобы определить, являются ли они военнообязанными с украинской точки зрения или нет. Венгрия не будет выдавать их Украине. Каждый, кто прибывает в Венгрию из Украины, является свободным человеком и имеет право свободно решать, оставаться здесь, продолжить свой путь на Запад или, если так решит, вернуться назад», - цитирует Шемьена портал ATV.Он также подчеркнул, что каждый украинский беженец находится в Венгрии в безопасности, и ни он, ни его личные данные не будут переданы.
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