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Венгрия обвинила Украину в циничности, поскольку страна не собирается решать важный вопрос, касающийся прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По словам Сийярто, Украина пропагандирует информацию о том, что вопрос национальных меньшинств решён или уже подходит к логическому завершению. Однако, глава венгерского МИД заявляет, что это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение. На самом деле, ситуация с закарпатскими венграми каждый день лишь ухудшается.
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Анастасия Чинкова