Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева

Фото: iStock/Iryna Mylinska
Венгрия, Словакия и Польша решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом сообщает издание РАР.
Обеспокоившись тем, что Киев может использовать информацию, которая была предоставлена в рамках координационной платформы против интересов стран, они приняли решение о бойкоте платформы.
Читайте также:
LRT: Литва будет отгораживаться от Белоруссии забором на болотах
В Польше рассекретили документы о войне с Россией
Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном
Анастасия Крестьянова