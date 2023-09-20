Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств

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Президент Венгрии Каталин Новак ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Ее заявление было сделано в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что, несмотря на желание Украины стать частью европейского сообщества, Венгрия ожидает, что Украина будет действительно соблюдать ценности, которые характерны для европейского сообщества, включая защиту и полные гарантии прав национальных меньшинств.
Каталин Новак также отметила, что в Закарпатье проживает около 150 000 этнических венгров, и поэтому конфликт между Украиной и Венгрией напрямую затрагивает венгерскую нацию. Она подчеркнула, что Венгрия стремится к миру и безопасности в своей стране, на Украине, в Европе и в мире.
Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла из-за дискуссий вокруг украинского закона об образовании, который существенно ограничил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Этот закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был поэтапно вводиться в действие до конца 2020 года.
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Каталин Новак также отметила, что в Закарпатье проживает около 150 000 этнических венгров, и поэтому конфликт между Украиной и Венгрией напрямую затрагивает венгерскую нацию. Она подчеркнула, что Венгрия стремится к миру и безопасности в своей стране, на Украине, в Европе и в мире.
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Артем Кузьмин