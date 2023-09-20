Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств

Президент Венгрии Каталин Новак ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Ее заявление было сделано в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.