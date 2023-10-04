Венгрия предложила ЕС в два раза сократить пакет помощи Украине

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Венгрия предложила разделить на 2 части пакет помощи Европейского союза Украине размером в 50 миллиардов евро, который рассчитан на 4 года. В Будапеште считают, что Киеву будет достаточно 25 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
«Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро», — сообщается в публикации.Как сообщает информаторы издания, Европейскому Союзу необходимо дать оценку размеру поддержки на 2024-2027 года, когда могут предоставить Киеву еще 25 миллиардов евро, в зависимости от нужд Украины.
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