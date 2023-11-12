Венгрия предложила создать в Европе универсальную систему безопасности

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Венгрия выступила с предложением о создании в Европе новой системы международной безопасности, которая была бы приемлемой как для России, так и для Украины. Эту инициативу озвучил представитель венгерского министерства иностранных дел Тамаш Менцер.
Дипломат указал на необходимость проведения мирных переговоров, а затем требуется создать такую систему безобасности, которая даст необходимые гарантии неприкосновенности Украине, и в то же время будет приемлема для российской стороны.
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